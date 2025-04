Il legame speciale tra Pierangelo Greco e sua sorella

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Incalzato dalle domanda di Brigitta, Pierangelo si lascia andare a un momento di profonda emozione parlando della persona più importante della sua vita: la sorella. Un legame forte, viscerale, che descrive come un punto di riferimento assoluto. La dipinge come una donna generosa, testarda, capace di fare qualsiasi cosa per aiutare il prossimo.

Pierangelo sente di essere quasi un figlio per lei, tanto è stata centrale nella sua vita. La vede come una figura materna e autoritaria, ma piena di dolcezza e valori.

L'opinione della sorella è fondamentale per Pierangelo, tanto che, alle volte, sente il peso del suo giudizio. Ma nonostante questo, la ama tantissimo.

Il pensiero di lei lo scuote nel profondo. Ne parla con gli occhi lucidi e una tenerezza che lascia trasparire tutta la sua mancanza. L'amore tra due fratelli è un affetto che va oltre le parole.