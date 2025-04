THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Oggi si festeggia un compleanno speciale: Danilo, classe 1992, compie gli anni… all'interno della Casa delle Coppie. Al suo fianco, come sempre, c’è il fratello Fabrizio, con cui condivide l’avventura a The Couple - Una vittoria per due.

Tre, due, uno: scocca la mezzanotte e tutte le coppie intonano una canzoncina celebrativa. "Sicuramente è il compleanno più strano, con persone che si sono autoinvitate" ci scherza su Danilo, tenendo un discorso di ringraziamento. Ma non ha importanza: è comunque felice di festeggiarlo assieme a degli uomini e delle donne che apprezza.

Tra baci e risate, i concorrenti dimostrano il loro affetto a Danilo facendogli gli auguri. Alla fine, arriva l'abbraccio più importante, quello del fratello Fabrizio.

E per passare la serata in allegria, i ragazzi si divertono con un ballo di coppia: il cha cha cha.

Danilo trascorre la serata in armonia, ma non non bisogna mai perdere di vista l'obiettivo finale, ovvero la vittoria. Perché si sa: l’età passa, ma lo spirito da competitor del ragazzo resta acceso… come trentatré candeline!