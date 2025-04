La dedizione di Giorgia Villa per diventare campionessa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per la prima volta la coppia composta da Thais ed Elena si ritrova a condividere lo stesso letto! Avvolte nelle lenzuola rosa, le due showgirl si abbandonano a confidenze reciproche.

Contente di poter dormire assieme, essendo due care amiche, le ragazze si lasciano sfuggire le prime impressioni sul resto del cast di The Couple - Una vittoria per due. Chi, tra i concorrenti, è maggiormente intenzionato a far loro le scarpe per vincere il montepremi?

Elena ha già adocchiato Laura, non riesce a fidarsi di lei e della sua personalità spigolosa. L'ha già beccata a dire una cosa per un'altra e non la ritiene una concorrente sincera. Thais dissente, secondo lei Laura non è falsa ma, al contrario, è una donna pronta a esprimere la propria opinione in faccia.

Elena non si lascia convincere, anzi accusa Laura di plasmare la sua compagna di squadra Giorgia, ancora giovanissima e ingenua.

Thais fa un parallelismo tra sport e vita reale: Laura è una donna che lotta, una donna che ha dovuto difendersi. La sua difesa corrisponde all'attacco, sia in senso sportivo che metaforico.

La compagna di coppia non sembra essere persuasa e si pente di aver nominato Manila e Stefano, soprattutto considerando la dolcezza e gentilezza dell'ex miss Italia.

Ma Thais non si fa scrupoli, il suo obiettivo è la vittoria: nominare i più forti è normale in un contesto simile.

Cominciano già a esserci le prime divergenze di vedute all'interno della stessa coppia. Queste differenze saranno un punto a favore o a sfavore durante il gioco?