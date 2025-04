Antonino Spinalbese sulla sua situazione sentimentale: “Ora sto bene da solo”

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In un tranquillo pomeriggio di sole nella Casa delle Coppie, dopo diverse ore dall'aver affrontato la prova in esterna di cui scopriranno l'esito solamente in puntata, Antonino e Andrea si rilassano nello spazio esterno dell’abitazione, chiacchierando in compagnia di Laura. Durante il momento conviviale, la campionessa napoletana, incuriosita dal giovane parrucchiere, gli chiede della sua situazione sentimentale.

“Adesso no, sono stato fidanzato ma non ora”, confessa Antonino con serenità, sottolineando quanto apprezzi la sua attuale condizione. “Io sono o 0 o 100”, aggiunge, spiegando che questa attitudine totalizzante lo caratterizza in tutti gli ambiti della sua vita, non solo in amore.

Colpita dalla sua determinazione e dal suo modo di porsi, Laura gli domanda il segno zodiacale. “Acquario”, risponde lui, svelando così un’ulteriore curiosità: condivide il segno con il suo compagno d’avventura Andrea, nati a solo un giorno di distanza.

Un momento di confidenze semplici, ma rivelatrici del carattere diretto e autentico di Antonino, uno dei protagonisti di The Couple - Una vittoria per due.