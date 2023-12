Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 19 dicembre su Canale 5, la Procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sevda. Lo stesso Demir, insieme a Fikret, indaga sul rapimento della piccola Leyla, convinto dal fratellastro che possa essere opera di Hakan Gusumoglu. Nella puntata in onda lunedì 18 dicembre, invece, Demir delega Betul, responsabile dell'azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman, reo di essersi appropriato dell'azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme a Adnan il padre di Demir. Gli Yaman subiscono una serie di attacchi: ultimo in ordine di tempo, il rapimento di Leyla, che scatena l'ira di Zuleyha nei confronti di Umit. Quest'ultima è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir, ed è ritenuta da Zuleyha responsabile del rapimento della figlia. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE