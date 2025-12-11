All’incontro con la stampa, l’amministratore delegato di MFE Pier Silvio Berlusconi fa un punto sul 2025: “Un anno straordinario per MFE. Siamo riusciti con sette anni di lavoro e coraggio a dare al nostro gruppo una nuova dimensione: siamo una multinazionale. L’unica multinazionale italiana nel settore dei media”.
MFE è diventato un broadcaster pan-europeo che serve 220 milioni di persone tra Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo: sei paesi, con 13mila collaboratori. “Siamo soddisfatti, ma il nostro mondo è in continuo movimento e continuiamo a guardarci attorno perché siamo tesi verso il futuro”, spiega Berlusconi.
Per quanto riguarda l'Italia, Berlusconi si dice “molto contento della squadra che abbiamo, che è pazzesca: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Max Giusti, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin e tutti gli altri. Talmente tanti che facciamo fatica a far lavorare tutti, penso a Ilary Blasi, Enrico Papi. E non ho citato tutta la squadra giornalistica, di cui sono veramente orgoglioso”.
A proposito di Ilary Blasi, Berlusconi svela che a seguito dell’acquisizione di Radio Norba, c’è il progetto di creare uno Speciali di Battiti Live in primavera. “Potrebbero essere 3 o 4 puntate”, dice. “E Ilary Blasi potrebbe essere coinvolta”.
In generale, secondo l’ad, “il modello dell’offerta televisiva va ripensato. Per anni abbiamo detto che il prime time parte tardi, ma ci sono paesi come il Portogallo in cui l’access si allunga e poi seguono prodotti più corti. Non avrebbe quasi più senso parlare di prima o seconda serata. Non si tratta di rivoluzioni perché la televisione vive di abitudini, ma qualche novità la dovremo apportare”.
Pier Silvio Berlusconi sottolinea i cambiamenti già avvenuti su Canale 5 grazie alla Ruota della Fortuna, a cui seguiranno delle novità nelle seconde serate di Canale 5: “Da gennaio agli speciali del TG5 del sabato si aggiungeranno il programma di Rampini e un’altra seconda serata creata e condotta da Bianca Berlinguer”.
I reality restano centrali nel palinsesto, tanto più che “il più forte reality al mondo ce l’abbiamo noi ed è Temptation Island, anche grazie a Maria De Filippi”, dice Berlusconi. Ma su Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi non ci sono ancora certezze: “Su Grande Fratello decideremo a breve, entro la prossima settimana. Pensiamo sia più prudente dare al GF un po' di tempo per riposare, ma d’altro canto è una macchina che si deve rinnovare e per rinnovare bisogna tenere calda la fiamma. Per decidere aspettiamo anche di capire l'evoluzione che la produzione ha in mente”.
Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi: "Ad oggi non è prevista per la primavera. Potrebbe tornare o il prossimo autunno o la primavera dopo, a seconda di come posizioneremo GF”.
Su Ok, il prezzo è giusto, di cui si era parlato nelle scorse settimane sulla stampa, l’ad chiarisce: “Noi abbiamo un accordo di collaborazione con Fremantle e in questo accordo c’è anche l’opzione di Ok, il prezzo è giusto, che è un programma storico di Canale 5 e Rete 4. L’avevamo guardato quando abbiamo fatto La Ruota, ci piacerebbe fare in futuro un esperimento con questo titolo, ma non è previsto al momento in palinsesto”.
Il 2026 partirà con nuove fiction prodotte da Mediaset. “Non abbiamo ancora le date, ma a breve arriveranno i prodotti con Sabrina Ferilli e Anna Valle", dice l'ad. "Anche I Cesaroni sono pronti: andranno in onda probabilmente a gennaio o poco più avanti". Ma tanti sono i titoli da posizionare in primavera: "La fiction con Vanessa Incontrada e quella con Gabriel Garko e Anna Safroncik. E poi un tv movie su Carlo Acutis".
Pier Silvio Berlusconi confessa che vorrebbe produrre più fiction: "Anche se i tempi di lavorazione sono lunghi e i costi rimangano alti mi piacerebbe. D'altronde lo dico spesso: una delle cose migliori della Rai è proprio la quantità e qualità delle fiction".