All’incontro con la stampa, l’amministratore delegato di MFE Pier Silvio Berlusconi fa un punto sul 2025: “Un anno straordinario per MFE. Siamo riusciti con sette anni di lavoro e coraggio a dare al nostro gruppo una nuova dimensione: siamo una multinazionale. L’unica multinazionale italiana nel settore dei media”.

MFE è diventato un broadcaster pan-europeo che serve 220 milioni di persone tra Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo: sei paesi, con 13mila collaboratori. “Siamo soddisfatti, ma il nostro mondo è in continuo movimento e continuiamo a guardarci attorno perché siamo tesi verso il futuro”, spiega Berlusconi.

Per quanto riguarda l'Italia, Berlusconi si dice “molto contento della squadra che abbiamo, che è pazzesca: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Max Giusti, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin e tutti gli altri. Talmente tanti che facciamo fatica a far lavorare tutti, penso a Ilary Blasi, Enrico Papi. E non ho citato tutta la squadra giornalistica, di cui sono veramente orgoglioso”.

A proposito di Ilary Blasi, Berlusconi svela che a seguito dell’acquisizione di Radio Norba, c’è il progetto di creare uno Speciali di Battiti Live in primavera. “Potrebbero essere 3 o 4 puntate”, dice. “E Ilary Blasi potrebbe essere coinvolta”.

In generale, secondo l’ad, “il modello dell’offerta televisiva va ripensato. Per anni abbiamo detto che il prime time parte tardi, ma ci sono paesi come il Portogallo in cui l’access si allunga e poi seguono prodotti più corti. Non avrebbe quasi più senso parlare di prima o seconda serata. Non si tratta di rivoluzioni perché la televisione vive di abitudini, ma qualche novità la dovremo apportare”.

Pier Silvio Berlusconi sottolinea i cambiamenti già avvenuti su Canale 5 grazie alla Ruota della Fortuna, a cui seguiranno delle novità nelle seconde serate di Canale 5: “Da gennaio agli speciali del TG5 del sabato si aggiungeranno il programma di Rampini e un’altra seconda serata creata e condotta da Bianca Berlinguer”.