Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
L'ACCORDO11 febbraio 2026

Mediaset si aggiudica le Nitto ATP Finals di tennis: l'accordo per i diritti in chiaro

L’accordo pluriennale, al via dal 2026, rafforza l’offerta sportiva di Mediaset con la trasmissione in chiaro di otto incontri delle Nitto ATP Finals
Condividi:
Jannik Sinner Jannik Sinner

Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.

L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.

Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.

Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video