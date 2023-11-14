Mediaset Infinity logo
FILM
22 agosto 2025

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Italia 1 e in streaming

La pellicola con Harrison Ford verrà trasmessa sabato 23 agosto in prima serata su Italia 1

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo va in onda sabato 23 agosto in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: trama e cast

Nel 1957, in piena Guerra Fredda, il governo americano sospetta che Jones sia in combutta con i russi ed è intenzionato a farlo licenziare dall'università. Tuttavia si apre una prospettiva grazie all'incontro con il giovane Mutt, che chiede a Indiana di accompagnarlo in una pericolosa e poco chiara missione alla ricerca di un oggetto leggendario: il Teschio di Cristallo di Akator, intorno al quale si intrecciano miti e superstizioni.

Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo
Una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) è un il quarto film della saga cinematografica diretto da Steven Spielberg e interpretato da Harrison Ford. Accanto all'attore protagonista, Shia LaBeouf nei panni di Mutt, Cate Blanchett nel ruolo di Irina Spalko e Karen Allen in Marion Ravenwood.

