08 settembre 2025

Citadel, la serie con Richard Madden in onda su Italia 1

La serie tv con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra andrà in onda il 18 e il 19 settembre in prima serata su Italia 1

Giovedì 18 e venerdì 19 settembre, Italia 1 trasmetterà Citadel, serie di grande successo creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil che vede come protagonisti gli attori Richard Madden e Priyanka Chopra.

Giovedì 18 settembre andranno in onda i primi tre episodi di Citadel mentre venerdì 19 settembre andranno in onda gli ultimi tre episodi e il finale.

Potete vedere Citadel anche in contemporanea streaming con la diretta televisiva.

Richard Madden e Priyanka Chopra in Citadel
Richard Madden e Priyanka Chopra in Citadel

Citadel, la trama del primo episodio

L'agenzia di spionaggio indipendente Citadel è stata annientata dalla potente organizzazione Manticore, portando alla perdita dei ricordi degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, costretti a ricominciare da capo con nuove identità, senza alcuna consapevolezza del loro passato.

Otto anni dopo, Mason viene contattato dal suo ex collega Bernard Orlick, che ha bisogno del suo aiuto per fermare Manticore.

Mason inizia a cercare Nadia per intraprendere insieme una missione globale, nel tentativo di fermare Manticore e recuperare i propri ricordi.

