Le parole dell'attrice a Pomeriggio Cinque: "In una situazione del genere avrei fatto un no comment"

"Io al posto suo avrei evitato di fare qualsiasi video perché è meglio fare un no comment fino a quando poi non si chiarisce un po' la situazione". L'ex velina Ludovica Frasca commenta così il video di scuse di Chiara Ferragni per la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro legato a un'iniziativa benefica prodotto da Balocco e sponsorizzato dall'imprenditrice.

L'attrice, ospite a Pomeriggio Cinque, dichiara che, secondo lei, il video potrebbe essere stato studiato ad hoc: "Effettivamente ci sono degli indizi: come la tuta grigia che è andata sold out, senza trucco e senza gioielli, capelli tirati indietro, addirittura l'ha fatto dal pavimento che è altro indice di Apology starter pack, si chiamava. Non mi convince fino in fondo, ma al di là che mi convinca o no, io, Ludovica Frasca, in una situazione del genere avrei fatto un no comment e avrei evitato, perché ora si è messa in una situazione ancora peggiore".

