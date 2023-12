Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta. La multa fa riferimento a un pandoro legato a un'iniziativa benefica prodotto da Balocco e sponsorizzato dall'imprenditrice.

In un video pubblicato su Instagram, Chiara Ferragni si mostra visibilmente scossa per l'accaduto e chiede scusa: "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini".

"Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci", continua Chiara Ferragni.

Nel corso del video, l'imprenditrice conferma l'intenzione di voler impugnare il provvedimento dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, "perché ritenuto sproporzionato e ingiusto".

Nello studio di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino e le sue ospiti commentano le parole dell'influencer.