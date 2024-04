1994, Matteo Renzi è campione a La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna torna in tv lunedì 6 maggio con la conduzione di Gerry Scotti. Tra i momenti memorabili che hanno fatto parte della storia del programma, originariamente condotto da Mike Bongiorno, c'è la prima volta in tv di Matteo Renzi nel 1994.

L'ex premier aveva 19 anni quando partecipò come concorrente a La Ruota della Fortuna. Il leader di Italia Viva riuscì a diventare campione della popolarissima trasmissione di Mike Bongiorno e lo rimase per ben quattro puntate. Durante la sua permanenza nel programma, l'allora studente di Rignano sull'Arno racconta diversi aneddoti della sua gioventù, come le sue esperienze di boy scout nell'ex Jugoslavia, all'epoca ferita dalla guerra, e nomina addirittura la ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie, Agnese. Alla fine della sua avventura televisiva Renzi riesce a portarsi a casa, come vincita complessiva, oltre 48 milioni di lire.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, Gerry Scotti conduce una nuova edizione de La Ruota della Fortuna a partire da lunedì 6 maggio alle 18.50 su Canale 5.

