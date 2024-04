La Ruota della Fortuna, da lunedì 6 maggio su Canale 5

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924), Mediaset lo celebra con una nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, il presentatore che lo stesso Mike ha definito più volte il suo erede televisivo. La Ruota della Fortuna, basata sul format Wheel Of Fortune, è uno dei game show più famosi del mondo. Il grande Mike l'ha presentato a partire dal 1989 per quattordici edizioni e un totale di 3.125 puntate. Canale 5 lo mette in onda per tutto il mese di maggio, a partire da lunedì 6, ogni giorno, alle 18.45. Il programma ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. La Ruota della Fortuna, prodotto da RTI e realizzato con Endemol Shine Italy, torna anche in Italia con una nuova versione dal ritmo sostenuto e di grande suspense. Accanto a Gerry Scotti, a gestire il mitico tabellone e a fornire curiosità sugli argomenti trattati sarà Samira Lui. Tornano le iconiche frasi Gira la ruota e Compro una vocale e tutti gli elementi fondamentali del game show. Sarà la Ruota, composta da 24 spicchi colorati, a determinare la sorte dei 3 concorrenti di ogni puntata. Dovranno indovinare, in una serie di manche, le frasi nascoste dal tabellone scoprendo le lettere che le compongono. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale.

Il gioco del 2024

Ogni partita de La Ruota della Fortuna ha cinque round regolari nei quali i concorrenti potranno richiedere una consonante o comprare una vocale. Alcuni spicchi saranno contrassegnati da un premio in denaro, altri da premi jolly e altri ancora da penalità, come la Bancarotta, e il Passa. Nel terzo e quarto round ci saranno anche degli spicchi “speciali”, come quello del “mistero” e quello express. Nei cinque round veloci i concorrenti potranno prenotarsi tramite pulsante, senza girare la ruota, e man mano che appariranno le lettere sul tabellone, provare a dare la soluzione. I round veloci saranno a tema: la frase da indovinare potrà essere o su una regione italiana, con i suoi monumenti, bellezze paesaggistiche e particolarità, o su altri temi, riguardanti, ad esempio, la storia, la geografia, etc. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale. Se il campione, nei 15 secondi a disposizione, riuscirà ad indovinare la frase misteriosa potrà aggiudicarsi, tra le varie opzioni, il super premio: un'automobile.

Curiosità sul format in Italia

Nel 1987 il format debutta in Italia su Odeon Tv, condotto da Augusto Mondelli, in arte Casti. Nel 1989, con la conduzione di Mike Bongiorno, il programma fa il suo esordio nella fascia preserale della domenica di Canale 5. Dal 30 settembre 1991 diventa una trasmissione quotidiana, in onda sempre nella fascia preserale di Canale 5 e sarà il primo game a dare la linea al neonato Tg5. Dal 1996 al 2003 il programma va in onda, condotto sempre da Mike Bongiorno, su Rete4. Nelle sue quattordici edizioni, Mike Bongiorno ha condotto 3.125 puntate de La Ruota della Fortuna. Negli anni sono andate in onda anche diverse puntate speciali e gli spin off La Ruota d'Oro e La Ruota Mundial. Al fianco di Mike Bongiorno, nelle varie edizioni, si sono avvicendate: Ylenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Claudia Grego, Miriana Trevisan e Nancy Comelli. Da dicembre 2007 a giugno 2009, il format è poi tornato in onda, su Italia1, con Enrico Papi e la partecipazione di Victoria Silvstedt.

Curiosità sul format nel mondo

È uno dei game show più popolari del mondo. Ideato da Merv Griffin, ha debuttato nel 1975, negli Stati Uniti, su NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1996 il format è stato uno degli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici di Atlanta. Negli Stati Uniti Wheel of Fortune è in onda con la sua 41° stagione. A maggio 2024 festeggerà le 8.000 puntate. Alla guida, dal 1981, c'è Pat Sajak, il presentatore più longevo del format. Dal 1983, al suo fianco c'è Vanna White. Nel 2022, il tabellone è stato aggiornato con un singolo schermo a LED con tecnologia LIDAR (Light, Imagin, Detecting and Ranging). La cornice circostante è dotata di due sensori che attivano lo schermo quando la mano sfiora le caselle. Con oltre 4 milioni di iscritti attivi, The Wheel Watchers Club è il primo sistema di coinvolgimento dei telespettatori nella storia della TV, istituito per premiare gli spettatori. Nel 2011, il format ha vinto il suo primo Daytime Emmy Award, come Outstanding Game Show a pari merito con Jeopardy (Rischiatutto).

