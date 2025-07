Negli episodi dell'ultima settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 21 al 25 luglio su Canale 5, Zerrin, la mamma di Lala si lascia andare alla disperazione dopo aver scoperto che Halit sposerà Yildiz.

Halit e Yildiz si sposano.

Erim, dopo l'incontro con la madre, chiede ad Halit di aiutare economicamente Ender.

Alihan ha un attacco di panico, riflette sulla sua relazione e decide di lasciare Zeynep.

Zeynep, dopo la decisione di Alihan, lascia il lavoro.

Yildiz si presenta alla cerimonia di incoronazione del re di Lombeliko, ma scopre di essere stata ingannata.

Erim ha un malore e Halit scopre che il figlio soffre di depressione.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

