Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 25 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 25 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 25 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz e Sengul si recano alla cerimonia per l'incoronazione del re della repubblica di Lombeliko, ma vengono accolte dai giornalisti che rivelano l'inganno.

Yildiz viene rimproverata da Halit, che rimane deluso dal suo comportamento.

Erim viene deriso dai suoi compagni di scuola, a casa ha un malore e sviene sotto gli occhi del padre.

Erim non ha nulla di grave, ma soffre di una forma di depressione dovuta alla separazione dei genitori.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE