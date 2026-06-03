A Morning News interviene l'avvocato di Maurizio Rao, padre di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera. Il legale racconta le condizioni del suo assistito e lancia un appello alla madre della piccola, Emanuela Aiuello, attualmente in carcere insieme al suo compagno Emanuel Iannuzzi con l'accusa di omicidio volontario.
"Ha solo espresso il suo orrore per quello che hanno fatto alla bambina", dichiara l'avvocato riferendosi a Maurizio Rao. "Non le nego che ha pianto in carcere vicino a me dicendo: la bambina è stata uccisa con modalità selvagge, bestiali".
Sugli indagati dichiara: "Ci aspettiamo quantomeno dalla madre che dica finalmente la verità. Di lui sinceramente non ci aspettiamo nulla".
Sul fronte dei servizi sociali, l'avvocato solleva un punto riguardo al periodo in cui Iannuzzi si trovava in libertà: "Per quanto ne sappia, in quel periodo nessuno ha attenzionato nulla".
La morte di Beatrice, avvenuta nel casolare del compagno della madre a Perinaldo, sarebbe stata inizialmente giustificata da Emanuela Aiuello con una caduta dalle scale avvenuta due giorni prima. Gli inquirenti non riterrebbero però che quella versione corrisponda alla realtà.
Il medico legale avrebbe riscontrato sul corpo della piccola molteplici lesioni e tracce di sangue compatibili con colpi inferti da oggetti contundenti. La testimonianza della madre sarebbe inoltre smentita dai video delle telecamere che tracciano gli spostamenti della coppia nei giorni precedenti al decesso. Entrambi gli indagati si troverebbero attualmente in carcere in attesa che venga fatta piena luce sulle rispettive responsabilità.