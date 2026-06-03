A Morning News interviene l'avvocato di Maurizio Rao, padre di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera. Il legale racconta le condizioni del suo assistito e lancia un appello alla madre della piccola, Emanuela Aiuello, attualmente in carcere insieme al suo compagno Emanuel Iannuzzi con l'accusa di omicidio volontario.

"Ha solo espresso il suo orrore per quello che hanno fatto alla bambina", dichiara l'avvocato riferendosi a Maurizio Rao. "Non le nego che ha pianto in carcere vicino a me dicendo: la bambina è stata uccisa con modalità selvagge, bestiali".

Sugli indagati dichiara: "Ci aspettiamo quantomeno dalla madre che dica finalmente la verità. Di lui sinceramente non ci aspettiamo nulla".