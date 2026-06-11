La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 13 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Dopo il rapimento di Haziran da parte di Sinan, Poyraz si mette sulle tracce della ragazza.
Nel mentre, Sinan si reca al molo con Haziran, in attesa della barca che lo porterà via dall'isola.
NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google