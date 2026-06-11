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Be My Sunshine

SERIE TV12 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 13 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 13 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 13 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 13 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Dopo il rapimento di Haziran da parte di Sinan, Poyraz si mette sulle tracce della ragazza.

Nel mentre, Sinan si reca al molo con Haziran, in attesa della barca che lo porterà via dall'isola.

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