La puntata integrale del 12 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Il rapimento di Haziran per mano di Sinan ha provocato un vero e proprio terremoto su tutta l'isola.
Mentre le forze dell'ordine cercano in lungo e in largo la ragazza, anche Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.
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