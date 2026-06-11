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Be My Sunshine

SERIE TV12 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 12 giugno in streaming

La puntata del 12 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 12 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 12 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Il rapimento di Haziran per mano di Sinan ha provocato un vero e proprio terremoto su tutta l'isola.

Mentre le forze dell'ordine cercano in lungo e in largo la ragazza, anche Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.

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