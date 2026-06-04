Nelle indagini sarebbero emersi dei messaggi violenti : "Bisognerà verificare diverse cose e contestualizzarli, ma ovviamente qualsiasi forma di violenza, noi e tutto il team difensivo ovviamente la condanniamo".

Il legale chiarisce la posizione del proprio assistito: "Ancora ieri ha ribadito la propria innocenza , ha confermato la propria estraneità ai fatti. A noi gli atti sono arrivati ieri, nel tardo pomeriggio. Adesso ci prenderemo il tempo che serve per studiarli, per verificarli e poi faremo un incontro con il cliente dove andremo a verificare delle corrispondenze".

A Morning News interviene in diretta Maria Gioffrè , l' avvocato di Emanuel Iannuzzi , il compagno della madre di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera e per la cui morte sono stati arrestati sia lui che la madre, Emanuela Aiuello , con l' accusa di omicidio volontario e maltrattamenti continuati .

"Io so che il mio cliente continua a dichiararsi innocente. So che c'è una mole di lavoro che ci aspetta. So che lui continua a ribadire: La bambina non l'ho toccata. Così come ancora ieri ho sentito la collega: la madre si ribadisce innocente. Quindi siamo ancora nella fase delle indagini preliminari", spiega.

Gioffrè descrive anche la natura del rapporto tra il proprio assistito e Emanuela Aiuello: "Il cliente ci ha riferito di un rapporto estremamente altalenante con la signora, di un rapporto complesso, complicato, sia da situazioni personali di lui che di lei. Un rapporto però dove lui, fino a poco prima dell'arresto, continuava a dire: Emanuela non può aver toccato la bambina perché è sempre stata per me una brava mamma, e dove lui si professava innocente".

Entrambi gli indagati si troverebbero attualmente in carcere, Emanuela Aiuello a Torino e Emanuel Iannuzzi a Genova, in attesa degli esiti definitivi dell'autopsia e delle relazioni del RIS. Le sorelle maggiori di Beatrice sarebbero state trasferite in una struttura protetta.

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