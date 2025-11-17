Violenza sulle donne: la campagna Mediaset 2025

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025, Mediaset
rinnova il proprio impegno con una campagna pensata per dare voce ai luoghi in cui
spesso si consumano abusi e silenzi. L’obiettivo è sensibilizzare su un’emergenza sociale
urgente e invitare le vittime a chiedere aiuto, promuovendo il 1522, numero nazionale
antiviolenza e stalking.
Dal 22 al 29 novembre 2025 la campagna sarà su tutti i canali del Gruppo, sulle
piattaforme social, in radio, sui circuiti Digital Out of Home e sul sito dedicato.
La campagna diffonde il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking promosso dal
Dipartimento per le Pari Opportunità. Il servizio è gratuito, attivo 24 ore su 24 e rappresenta un primo passo per chiedere aiuto e uscire dalla violenza.
Dalla violenza si può uscire e chiedere aiuto è il primo passo. Mediaset ribadisce l’urgenza di prendere consapevolezza con un invito chiaro a rompere il silenzio e a trovare il coraggio di farsi aiutare.