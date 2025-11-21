Le Iene: Il monologo di Edoardo Leo
"Nel 2020 secondo l'ISTAT per il 7% degli italiani difronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà dicono sì. E per il 6.2% degli italiani le donne serie non vengono violentate"
Verissimo: Fiorella Mannoia
L'impegno e le iniziative dell’associazione Una nessuna centomila, contro la violenza sulle donne.
È sempre Cartabianca: Gino Cecchettin contro la piaga dei femminicidi
Gino Cecchettin presenta la fondazione "Giulia" per in onore della figlia Giulia, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta
Le Iene presentano Inside: il delitto di Serena Mollicone
Veronica Ruggieri torna a parlare del delitto Mollicone, ancora senza una risoluzione
Verissimo: Guillermo Mariotto e la violenza in famiglia
Guillermo Mariotto parla della sua infanzia caratterizzata dalla violenza del padre sulla madre, continuata fino a quando lui stesso non è riuscito ad imporsi.
Mattino Cinque: Incendia la casa dove vive l'ex fidanzata
Il caso di un uomo a Torino, che rilasciato dopo aver picchiato l'ex compagna, dà fuoco all'appartamento della donna.
Quarto Grado: Il caso di Viadana.
L'omicidio di Maria per mano di un diciassettenne conosciuto su internet con questo ragazzo.