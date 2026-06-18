A Zona Bianca, l'avvocato Antonio De Rensis torna a parlare del suo assistito Alberto Stasi: "È un uomo che vive con un equilibrio sul quale ha lavorato molto, moltissimo, tra il riassaporare piano piano una vita normale e la speranza di arrivare all'obiettivo per il quale stiamo lavorando tutti con grande impegno".

Sul tema dell'affidamento in prova, il legale respinge l'idea che si tratti di un automatismo: "Se fosse concesso a tutti, perché sarebbe necessario il parere della procura generale e soprattutto perché si dovrebbe andare davanti ai giudici del Tribunale di sorveglianza? È un beneficio che viene concesso a chi lo merita, non è un automatismo".

L'avvocato torna anche a commentare l'interrogatorio del 2007 in veniva rinfacciata a Stasi la presenza di sangue sui pedali della bicicletta, tracce che in realtà non esistevano. In quell'occasione, l'imputato non avrebbe tirato in ballo Sempio pur potendolo fare: "Alberto è una persona intellettualmente onesta con tutti, con la giustizia, ma anche con gli esseri umani. Ha sempre ottemperato a qualunque invito dell'autorità giudiziaria, si è sempre fatto interrogare, ha dato il DNA quando gliel'hanno chiesto in piena estate".