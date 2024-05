Zelig Lab, chi è il conduttore Davide Paniate

Scopriamo chi è Davide Paniate, conduttore di Zelig Lab in onda su Italia 1 da venerdì 31 maggio in seconda serata

Zelig Lab è il laboratorio della grande comicità Mediaset. Dal 28 maggio, ogni martedì con due nuove puntate in anteprima assoluta su Mediaset Infinity e, poi, in onda su Italia 1 da venerdì 31 maggio in seconda serata, il comico Davide Paniate presenta al pubblico i migliori comici selezionati nei Laboratori di Zelig.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata di Zelig Lab in streaming su Mediaset Infinity.

Chi è Davide Paniate, conduttore di Zelig Lab

Nato a Genova nel 1969, Davide Paniate è un attore e comico. Dopo essersi laureato in farmacia, inizia a lavorare in teatro nel 1999 a Genova.

La sua carriera televisiva inizia con le partecipazioni a Zelig e Zelig Off insieme ad Andrea Santonastaso. Partecipa a diversi programmi tv come Sformat e Comedy Lab. Nel 2024 è il conduttore di Zelig Lab.

Nella prima puntata di Zelig Lab, Davide Paniate si presenta al pubblico: "Sono il generico di Claudio Bisio. Abbiamo la stessa funzione, ma io costo decisamente meno".

Zelig Lab: quante puntate sono

Le menti più brillanti del nuovo panorama della comicità italiana, provenienti da tutta Italia, sono pronte ad esibirsi per 20 puntate all’insegna delle risate, dal palco del celebre Teatro di Viale Monza, dove tutto è iniziato.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire i comici che si esibiranno sul palco di Zelig Lab.

