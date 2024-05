Come vedere Zelig Lab su Mediaset Infinity e Italia 1

Guarda Zelig Lab ogni martedì in anteprima su Mediaset Infinity e il venerdì in seconda serata su Italia 1

A partire dal 28 maggio, Zelig Lab è disponibile in anteprima assoluta su Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset. Ogni martedì vengono pubblicate due nuove puntate.

Zelig Lab viene trasmesso anche in televisione, su Italia 1. Il programma va in onda in seconda serata a partire da venerdì 31 maggio.

Davide Paniate conduce Zelig Lab

Oltre alle nuove puntate condotte da Davide Paniate, su Mediaset Infinity è possibile accedere a una vasta libreria di contenuti legati a Zelig. Si possono rivedere tutte le stagioni precedenti, con gli sketch più iconici, i grandi esordi e i comici più amati di sempre.