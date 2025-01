Scopriamo chi sono i comici che saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi nella prima puntata di Zelig in onda mercoledì 15 gennaio in prima serata su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti a dare il via alla nuova edizione di Zelig in onda da mercoledì 15 gennaio in prima serata su Canale 5.

Sul palco si alterneranno celebri nomi della comicità e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l'Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Zelig 2025, i comici della prima puntata

Nel corso della prima puntata, si esibiranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop. Inoltre, il primo appuntamento di questa nuova edizione di Zelig vedrà salire sul palco Lazza, artista più certificato del 2024 con un Disco di Diamante.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE