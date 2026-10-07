Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Zelig
I DATI07 ottobre 2026

Zelig 30, ottimo debutto con il 18% di share

Lo show comico più longevo della televisione italiana torna con ottimi risultati nella sua prima puntata, martedì 6 ottobre
Condividi:

Martedì 6 ottobre su Canale 5, ottimo debutto per Zelig 30. Il programma condotto da Michelle Hunziker, Ale e Franz è al vertice della serata con il 18% di share individui (20.37% di share sul target commerciale) e 2.310.000 spettatori totali.

Il comic show più longevo della televisione italiana ha raggiunto picchi di oltre 3.500.000 spettatori totali.

Grande successo anche sul pubblico giovane, con il 32% di share sul target 15-19 anni e il 24.38% sui 15-34 anni.

Ospiti d'eccezione della prima puntata Gerry Scotti e Paolo Rossi, più tre giudici: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio.

Sul palco si sono alternerati Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero, Bruce Ketta. Ad animare la puntata: Roy Paci Òrchestra.

In alto la prima puntata di Zelig 30.

Michelle Hunziker con Ale e Franz alla conduzione delle nuove puntate di Zelig 30
Michelle Hunziker con Ale e Franz alla conduzione delle nuove puntate di Zelig 30

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
Guarda anche

Leggi anche