Martedì 6 ottobre su Canale 5, ottimo debutto per Zelig 30. Il programma condotto da Michelle Hunziker, Ale e Franz è al vertice della serata con il 18% di share individui (20.37% di share sul target commerciale) e 2.310.000 spettatori totali.

Il comic show più longevo della televisione italiana ha raggiunto picchi di oltre 3.500.000 spettatori totali.

Grande successo anche sul pubblico giovane, con il 32% di share sul target 15-19 anni e il 24.38% sui 15-34 anni.



Ospiti d'eccezione della prima puntata Gerry Scotti e Paolo Rossi, più tre giudici: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio.



Sul palco si sono alternerati Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero, Bruce Ketta. Ad animare la puntata: Roy Paci Òrchestra.

In alto la prima puntata di Zelig 30.

