Zelig 30, le reazioni alla terza puntata

La terza puntata di Zelig 30, condotta dalla coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è andata in onda lunedì 26 gennaio in prima serata su Canale 5.



Nel corso della serata si sono alternati sul palco: Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate dalla carica musicale inconfondibile di Roy Paci e gli Aretuska, Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock.



Nel video qui in alto, riviviamo i migliori momenti della terza puntata di Zelig 30 e le reazioni degli spettatori su X.

