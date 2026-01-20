Zelig 30, le reazioni alla seconda puntata

La seconda puntata di Zelig 30, condotto dalla coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è andata in onda lunedì 19 gennaio in prima serata su Canale 5.



Nel corso della serata si sono alternati sul palco: Geppi Cucciari, Elio e le Storie Tese, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock e Virgigno



Qui in alto, riviviamo i migliori momenti della seconda puntata di Zelig 30 e le reazioni degli spettatori su X.

