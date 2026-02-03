Zelig 30, le reazioni alla quarta puntata

La quarta puntata di Zelig 30, condotta dalla coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è andata in onda lunedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5.



Nel corso della serata si sono alternati sul palco: Ale e Franz, Antonio Albanese e Aurelio “Cochi” Ponzoni che, insieme alla Paolo Jannacci Band, ha interpretato le sigle storiche delle diverse edizioni del programma, Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock e Dario Vergassola.



Nel video qui in alto, riviviamo i migliori momenti della quarta puntata di Zelig 30 e le reazioni degli spettatori su X.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE