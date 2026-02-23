Zelig 30, gli ospiti del 23 febbraio

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Lunedì 23 febbraio, Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 con uno speciale che raccoglie i momenti più divertenti, iconici e amati delle 4 puntate celebrative condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che hanno registrato una media d’ascolto di 2.800.000 spettatori pari a una share media del 21%.

"L’entusiasmo con cui hanno risposto all’invito di Zelig 30 tutti gli artisti nati o cresciuti a Zelig ci ha permesso di percorrere un primo momento di celebrazione davvero irresistibile: comicità garantita e gioia di esserci e di ritrovarsi", dichiarano gli autori Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. "Ad ogni puntata proposta su Canale 5 sono seguite infinite visualizzazioni dei numeri comici singoli, sui social e nel web. In attesa di realizzare in futuri prossimi televisivi, chissà, nuovi momenti simili, ci resta l’obbligo verso il pubblico di riproporre almeno una puntata con il meglio del meglio delle quattro. Così, se per caso qualcuno avesse perso qualcosa". "Zelig vive e rivive", concludono Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, "perché la grande comicità televisiva non si perda. Anzi, continui sempre più convinta".

Nella puntata ci saranno le gag iconiche di Aldo Giovanni e Giacomo; l’autorevole e inconfondibile presenza comica di Teresa Mannino; Leonardo Manera psicanalizzato "al fluoro" da Claudio Bisio; l’esilarante estroversione di Katia e Valeria; l’incontenibile mago Forest; la flemma disarmante di Anna Maria Barbera; un Checco Zalone d’antan rispolverato dalla "preistoria" di Zelig; il quasi commovente omaggio di Geppi Cucciari al cabaret che l’ha fatta conoscere; i Noir di Ale e Franz con Cochi Ponzoni; lo chef di Antonio Albanese con le mai dimenticate "lenticchie alla julienne"; il proverbiale automobilista esasperato di Gioele Dix alle prese con il posteggio. E ancora Elio e le Storie Tese, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Gigi Rock e tanti altri personaggi che hanno costruito l’identità del programma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE