Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 2 all'8 marzo nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 2 all'8 marzo

Parla affronta Ceylin per averle chiesto d'indagare sull'automobile di Zumrut. Contestualmente, Zumrut dice a Osman che l'unica cosa che cerca è l'amore, non il denaro, e lui si dice disposto a fare qualunque cosa per lei.

Dopo la notte trascorsa al parcheggio dei tir, Eren ringrazia Mert e Osman per l'aiuto e torna in ospedale, dove dà a Tugce la notizia della morte dei suoi aggressori. Nel frattempo, Ceylin telefona a Parla per chiederle dove fosse Eren, ma la ragazza copre l'ispettore capo fornendogli un alibi.

Intanto, vengono ritrovati i corpi di Erbil, Kartal e Ridvan. Efe avvisa subito Ilgaz che si reca sulla scena del crimine: insieme iniziano ad ipotizzare che fosse presente anche una quarta persona.

Il divorzio tra Osman e Aylin è ufficiale: Aylin ne soffre e si sfoga con la sorella, mentre Osman riflette sulla proposta di Zumrut: riuscirà ad uccidere suo marito?

Efe prepara una colazione fuori dall'ospedale per sorprendere Tugce e le chiede di sposarlo, mentre Zumrut fa una scenata a Osman e lui, per calmarla, le promette che ucciderà suo marito.

Ceylin va da Efe e gli chiede di collaborare per il caso dei bambini della scuola e entrambi si recano insieme sul posto.

Infine, Ilgaz continua ad indagare sul caso della domestica mentre Ceylin continua le sue ricerche sull'insegnante, i cui alunni sono finiti più volte in ospedale. Parlando con alcune allieve, Ceylin scopre che la maestra punisce spesso i suoi alunni.

