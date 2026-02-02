Catalogo
ANTICIPAZIONI02 febbraio 2026

Zelig 30, anticipazioni ultima puntata del 2 febbraio: ospiti Ale e Franz, Antonio Albanese e Cochi

Lunedì 2 febbraio nuovo appuntamento in prima serata con Zelig 30. Nell'ultima puntata: Ale e Franz, Antonio Albanese, Cochi, Paolo Jannacci Band, Max Angioni, Dario Vergassola, Paolo Cevoli, Maurizio Lastrico, Anna Maria Barbera e tanti altri
Claudio Bisio e Vanessa IncontradaClaudio Bisio e Vanessa Incontrada

Lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Zelig 30, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Ospiti speciali del gran finale: Ale e Franz, Antonio Albanese e Aurelio “Cochi” Ponzoni, che insieme alla Paolo Jannacci Band interpreterà le sigle storiche delle diverse edizioni del programma.

Zelig 30: i comici dell'ultima puntata

Vanessa Incontrada e Claudio BisioVanessa Incontrada e Claudio Bisio

Sul palco si alterneranno anche Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock e Dario Vergassola.

Nel corso della serata, numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si intrecceranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.

Confermata la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.

