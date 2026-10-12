Prosegue anche il Best Minute , il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio , tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell’archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.

A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione che ha accompagnato negli anni il programma, contribuendo alla costruzione del suo sound, e che sarà presente in tutte le nuove puntate di Zelig 30.

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo e dal gruppo autorale che lavora alla realizzazione del programma: Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati, Luca Contato.

Regia di Marco Beltrami; produzione esecutiva Lezgo Studio srl; costumi Laura Liguori; scenografia di Marco Calzavara; il direttore della fotografia è Gianluca Bronzini.