"100, 100, 100!". E poi quel magico "Apriti, Sesamo!", capace di accendere l'entusiasmo del pubblico e trasformare ogni puntata in una festa. Ci sono programmi che non sono soltanto televisione, ma diventano parte della memoria collettiva, con parole, gesti e rituali che attraversano il tempo.

OK il prezzo è giusto! è uno di questi e da lunedì 7 dicembre torna nel preserale di Canale 5, dal lunedì alla domenica, con un'edizione tutta nuova. A guidare il gioco sarà Ilary Blasi, pronta a raccogliere l'eredità di un titolo amatissimo e a portarlo nel presente con la sua ironia e la sua spontaneità. Una nuova protagonista per un programma che conserva intatti il suo spirito, la sua grande giocabilità e il suo linguaggio.



La sfida è irresistibile nella sua semplicità: intuire e indovinare il prezzo giusto di un oggetto, della spesa, di un’auto, di un telefonino... Ma il divertimento non si esaurisce nella risposta. È impossibile resistere alla tentazione di provarci, anche da casa. E poi la suspense, la gioia di chi indovina e la partecipazione di un pubblico che sarà parte integrante del gioco. Perché a OK il prezzo è giusto! non si guarda soltanto: si gioca, si tifa, si partecipa.



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