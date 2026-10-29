Maurizio Battista, il nuovo spettacolo al Teatro Olimpico di Roma: "Se non vinco... imparo"

A Zelig 30, Maurizio Battista annuncia il suo nuovo spettacolo: Se non vinco... imparo, in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 4 al 29 novembre 2026.
"Lo spettacolo che si intitola Se non vinco... imparo. Perché si impara sempre", spiega il comico romano, dopo aver scherzato con Michelle Hunziker: "Pur di non stare a casa, vado dove mi pare. Se mi chiami a una festa di paese, vengo pure lì".
A Zelig 30, Maurizio Battista porta un monologo dedicato a Roma e alle sue distanze: "Milano è 182 chilometri quadrati, Roma è 1300, perciò siamo sette volte più grandi di voi. Quindi i problemi che hai tu, io li ho sette volte di più", racconta.
Tra traffico, metro e buche, Battista descrive anche il rapporto dei romani con l'auto: "Quanto fai con un litro di benzina? 25 chilometri? No, minuti". E chiude: "Il tempo, come si dice, è relativo. Ma qui a Zelig no, perché questi otto minuti, personalmente, mi sono volati insieme a voi".