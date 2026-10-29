Dopo Temptation Island e la fine di un amore importante, sono pronte a ripartire e ritrovare sé stesse: sabato 31 ottobre a Verissimo , Francesca Coppola e Sabrina Soussi .

Francesca Coppola, 25 anni, partecipa a Temptation Island con Danilo D’Angelo, dopo quattro anni di relazione, per chiarire i dubbi sulla fedeltà del compagno. Nel villaggio si avvicina al single Marco, mentre Danilo arriva a baciare la single Giulia. Nonostante decidano di uscire insieme, un mese dopo raccontano di essersi lasciati. Nel successivo incontro a Temptation Island e poi… e poi…, confermano di voler chiudere la loro storia.

Sabrina Soussi, 23 anni, affronta il viaggio nei sentimenti con Giovanni Grazioso, suo fidanzato da sei anni. È lui a scrivere al programma perché ha perso fiducia nella compagna, mentre Sabrina non è più sicura di amarlo. Durante il percorso, lei si avvicina al single Lory e rifiuta due richieste di confronto; Giovanni stringe invece un legame con la single Elisa. Al falò i due scelgono di uscire separati, confermando la rottura anche un mese dopo. Lui, oggi, è uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne.

