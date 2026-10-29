Oltre 20 anni di carriera, tanti personaggi interpretati e una sola certezza: essere sempre sé stessa: domenica 1 novembre a Verissimo, non perdete l'intervista di Francesca Chillemi.
Nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, il 25 luglio 1985, Francesca Chillemi diventa nota al grande pubblico nel 2003, quando a soli 18 anni vince Miss Italia. L'anno successivo inizia a lavorare come attrice, professione che negli anni non abbandonerà e che la porterà a recitare in numerose serie di successo come Carabinieri, Squadra antimafia - Palermo oggi e Viola come il mare.
Nel 2016 Francesca Chillemi diventa mamma di Rania, nata dalla relazione con l'imprenditore Stefano Rosso. Nel 2025 l'attrice annuncia di essere in attesa della seconda figlia mostrando il pancione al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. A gennaio del 2026 ufficializza la nascita della sua secondogenita, avuta insieme al compagno Eugenio Grimaldi.