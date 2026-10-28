Walter Delogu ricorda il figlio Evan, scomparso all'età di 18 anni in un incidente in moto. La mente di Walter vola a quel tragico 29 ottobre del 2025. "La botta fu devastante. Era stato tutto molto strano. Evan disse a me e mia moglie: 'Vado a fare l’ultima guida per la patente'. Ovviamente la patente per l’auto. Due giorni dopo sarebbe arrivata la sua macchina che si era interamente pagato. Lui stava a casa, non usciva molto spesso. Non voleva spendere i soldi. Aveva lavorato come bagnino sulle spiagge della Riviera. Prima si era comprato lo scooter, poi la moto. Infine, la macchina. Era l’ultima guida prima dell’esame", ricorda in un'intervista al Corriere della Sera Walter, che oggi guida con amore quell'auto che il figlio aveva desiderato: "Immaginiamo lui felice che la guida. Se prendo una buca o un dosso, chiedo scusa e accarezzo il volante, perché so quanto avrebbe tenuto alla sua auto. E non la venderemo mai".

Walter Delogu ricorda ogni istante di quel 29 ottobre: "Io non ci volevo credere. Mi chiamò la scuola guida: 'Evan non si è presentato', mi dissero. Capii che qualcosa di grave era successo. Avevo avuto un presentimento. Così io e mia moglie ci siamo messi subito in auto. Io sono un ex autista di ambulanze, ora sono in pensione: chiamai il mio ex responsabile al centralino. Non sapeva ancora nulla. Poi telefonai a un carabiniere, mi disse 'corri'. Andammo io e mia moglie sul luogo dell’incidente. Vidi alzarsi in volo l’eliambulanza, per un istante tirai un sospiro di sollievo. Di solito le eliambulanze trasportano feriti gravi, ma vivi, al Bufalini di Cesena". Ma Walter ha capito molto presto che non c'erano più speranze: "Vidi un lenzuolo bianco e in un secondo tutto fu chiaro. Mia moglie svenne".

Il primo gesto di Walter fu chiamare la figlia maggiore Andrea Delogu: "Le dissi di venire subito a Rimini. Avevo deciso subito che le avrei detto tutto prima che arrivasse, ma gradualmente. Avevo paura che lo scoprisse dai giornali, o comunque che la comunicazione non le arrivasse dalla famiglia". Parlando del rapporto di Andrea Delogu, 44 anni, con il fratello minore, Walter dice: "Evan sarebbe andato a vivere a breve in casa con Andrea a Roma. Come avevo già detto, Andrea non ha figli e lui per lei era come un figlio".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Andrea Delogu a Verissimo nel 2022.

