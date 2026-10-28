"Dopo 17anni con mia moglie Elena è finita": Luca Barbareschi, 70 anni, parla in un'intervista della fine del suo matrimonio con Elena Monorchio con cui ha avuto due figli Maddalena, 16 anni e Francesco Saverio, 14 anni.

Luca Barbareschi è papa anche di Beatrice, Eleonora e Angelica, avuti dal primo matrimonio con Patrizia Fachini. L'attore, inoltre, è stato legato per sette anni all'attrice Lucrezia Lante della Rovere. Nell'intervista a DiPiùTv, Luca Barbareschi dice: "Voglio bene alla mia prima moglie, voglio bene anche a Lucrezia Lante della Rovere, un altro grande amore. Ma Elena è stata la donna più importante della mia vita".

L'attore è stato sposato con Elena Monorchio dal 2015 al 2023. E non nasconde il suo dispiace per la separazione: "Soffro molto per la fine del nostro matrimonio. Io avrei continuato, ma se lei non vuole più stare con me, non posso certo obbligarla. Un giorno le ho detto: ‘Farai quel che vorrai del tuo futuro, ma sappi che hai la fortuna di sapere che ti amerò sempre‘. Uno ama per la gioia di dare amore, non per avere per forza qualcosa in cambio".

Luca Barbareschi è rimasto in ottimi rapporti con l'ex compagna Lucrezia Lante della Rovere. I due attori erano stati ospiti a Verissimo nel 2019 e avevano parlato della loro storia d'amore: "Eravamo una bellissima coppia. Ci siamo lasciati per troppo amore".