Eros Ramazzotti compie 63 anni, la dedica di Michelle Hunziker: “Auguri tesoro”

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati sposati dal 1998 al 2002, ma, nonostante la separazione, rimangono una delle coppie più amate del mondo dello spettalo italiano. "Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello", aveva detto la conduttrice in un'intervista al Corriere della Sera.

Nel 2022, avevano fatto sognare i fan con la loro reunion sul palco di Michelle Impossibile. Nel 2023, Michelle Hunziker aveva detto a Verissimo: "Io so che per lui è importante la mia felicità e per me è importante la sua felicità. L'amicizia è come se fosse uno step ulteriore all'amore che puoi provare per una persona. Va oltre. È volersi bene al di là"

Nel video sotto, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e altre coppie iconiche che si sono lasciate (ma non l’abbiamo superato).