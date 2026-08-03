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Yoga Radio Estate

MUSICA03 agosto 2026

Yoga Radio Estate, tutti gli ospiti della prima puntata del 4 agosto

Martedì 4 agosto prende il via il primo appuntamento con Yoga Radio Estate, lo show musicale di Italia 1 dalle piazze dell’Emilia Romagna
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Prosegue l’estate in musica targata Mediaset. Da martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, al via Yoga Radio Estate, il format live prodotto da Radio Bruno.

Alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.

Noemi ed Enrico Papi
Noemi ed Enrico Papi

Yoga Radio Estate, gli ospiti della prima puntata del 4 agosto

Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco di piazzale Roma a Riccione, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia, Eddie Brock.

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