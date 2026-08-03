Prosegue l’estate in musica targata Mediaset. Da martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, al via Yoga Radio Estate, il format live prodotto da Radio Bruno.
Alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.
Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco di piazzale Roma a Riccione, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia, Eddie Brock.
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