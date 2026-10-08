“Dusking”: cenare (presto) con il sole, anche in autunno. Le mete migliori

Mentre in autunno si ritorna a correre, dietro agli impegni e gli incastri della quotidianità, gli ultimi soli tiepidi fanno venir voglia di non lasciare ancora andare quel ritmo lento a cui ci si era abituati nei mesi estivi. È questo il momento perfetto per scoprire il dusking, una tendenza che invita a fare qualcosa di semplice, ma rigenerante: fermarsi a guardare il tramonto. Solo il passaggio graduale dalla luce al buio e il tempo necessario per osservare il paesaggio che cambia colore, con un calice e un piatto davanti, per una cena consumata presto, lentamente, sfruttando ogni momento. Ma quali sono le città europee, facilmente raggiungibili in aereo nel weekend, dove il sole tramonta più tardi in autunno?

Vigo e Santiago de Compostela (Galizia, Spagna)

È in assoluto l'area continentale europea con il tramonto più tardivo. A inizio ottobre il sole tramonta intorno alle 20:15. Le due città offrono esperienze differenti: Vigo si affaccia sull'oceano e sulle spettacolari Rías Baixas, mentre Santiago regala magici tramonti sui tetti storici e nei giardini nascosti della città vecchia. All’Estación Marítima di Vigo, un luogo tra più affascinanti è Albatros Restaurante Terraza, affacciato sulla baia e sull'estuario di Vigo. Qui si può mangiare cucina galiziana di mare, risotti di pesce, zamburiñas (capesante locali) e freschissimo pescato del giorno.

A Santiago, dopo essersi persi tra le decine di piazze, il luogo ideale per defaticare mentre la luce del giorno sfuma è Horta d'Obradoiro, famoso per il suo giardino in un edificio del XVII secolo a pochi metri dalla Cattedrale di Santiago, il luogo per cui migliaia di pellegrini ogni anno decidono di compiere il faticoso cammino, e che al tramonto con le sue pareti illuminate dalla luce rossa offre uno degli spettacoli visivi più intensi della Spagna.