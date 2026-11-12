Viola come il mare 3, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

Nella seconda puntata della terza stagione di Viola come il mare, in onda mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5, Max viene supportato da Tamara nelle indagini per l'omicidio di un uomo avvenuto fuori dalla clinica in cui lavora.



Viola, ancora visibilmente scossa, cerca di seguire i consigli di Max e prendere la vita con maggiore leggerezza. La ragazza arriverà addirittura a ballare scalza sul tavolo della terrazza di casa, sotto lo sguardo divertito dell'ispettore.



Mentre Leonardo cerca di ricucire il rapporto con la figlia Alice, Tamara si presenta all'appuntamento al buio con Raffaele.



Viola vive una crisi che le blocca la mobilità della gamba: prova a chiedere aiuto al suo vicino di casa Max, ma lui non le risponde. Cosa sarà successo?



Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della seconda puntata della serie che vede protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao.



La terza puntata è già disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

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