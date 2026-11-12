In sua difesa, trama e cast del microdrama con İlayda Çevik

Tra un DNA che non corrisponde, la figura di un "capo" di cui nessuno conosce il volto e un cubo di Rubik che salta fuori nel momento più opportuno, il caso si trasforma in una partita in cui ogni indizio può rivelarsi una trappola e nessun alleato può dirsi al sicuro. Sedef cerca giustizia o vendetta, vuole proteggere il figlio o sé stessa? E soprattutto, chi è davvero?

Tutto comincia a Şile, dove una notte viene ritrovato il corpo senza vita della donna con cui il marito di Sedef aveva una relazione. Sedef, avvocata penalista di grande talento, decide di assumere la difesa proprio dell'uomo che l'ha tradita. In tribunale non sbaglia una mossa, ma lontano dall'aula muove le sue pedine: insieme all'assistente Şule segue tracce parallele, si avvicina al commissario Murat, che sembra sapere più di quanto lasci intendere, e gestisce con abilità testimoni, prove e tempistiche.

A dare il volto a Sedef è İlayda Çevik. Nata il 22 dicembre 1994 a Balıkesir, in Turchia, l'attrice è molto legata alla famiglia, in particolare alla sorella minore di tre anni, spesso scambiata per la sua gemella, e alla nonna, punto di riferimento della sua vita. Sogna la recitazione fin da bambina: studia alla scuola di recitazione della sua città e prosegue la formazione teatrale al liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School. Debutta nel 2013 tra televisione e cinema, nel 2020 è Balca Koçak in Love Is in the Air e dal 2021 entra nel cast di Terra amara, dove interpreta Betül. Il pubblico italiano l'ha vista anche in Tradimento.

Accanto a lei, in In sua difesa, recitano Eylül Ezgi Yılmaz, nel cast anche di Love or Money?, Ersin Olgaç, Caner Kurtaran e Gökhan Keser.

A Verissimo, l'attrice aveva parlato della sua vita sentimentale, rivelando di essere single: "Ora non c'è nessuno nella mia vita". Ripensando alle relazioni del passato aveva aggiunto: "Ho avuto delle storie importanti. Secondo me ogni relazione ti insegna qualcosa". Guardando al futuro, İlayda Çevik si era immaginata un giorno madre: "Mi piacerebbe. Se troverò la persona giusta al momento giusto, perché no?".

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