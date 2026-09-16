I microdrama sbarcano su Mediaset Infinity

Pensati per una fruizione su smartphone , i microdrama sono mini-serie in formato verticale composte da episodi di pochi minuti , caratterizzate da trame ad alta intensità emotiva e continui colpi di scena. Un formato amatissimo a livello globale che fa della rapidità di fruizione e del coinvolgimento narrativo i suoi punti di forza.

Mediaset Infinity propone, all’interno della nuova sezione MICRODRAMA, 6 serie internazionali originali già disponibili sulla piattaforma. Successivamente la sezione verrà arricchita con un nuovo titolo ogni settimana e, a impreziosire l’offerta, arriveranno anche 2 titoli cult Mediaset, “Il peccato e la vergogna” con Gabriel Garko e “Rosy Abate” con Giulia Michelini, riadattate e valorizzate nel nuovo formato verticale attraverso un accurato lavoro autorale e di editing.

Tra i titoli internazionali, che spaziano tra i generi più amati dal pubblico, la proposta include anche le amatissime serie turche, tra cui spiccano “Too Young to Love Me”, microdrama romance che affrontai temi della differenza di età, “Unmasked - Nessuno è innocente”, thriller ad alta tensione e “In sua difesa” legal drama che intreccia tematiche crime e dramma psicologico.

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