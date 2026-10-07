Benjamin Mascolo, la riflessione sulla paternità: "Devo accettare che anche le cose più belle hanno qualche effetto collaterale"

"L’altro giorno mi sono svegliato alle 6:43 con un notevole rancore represso": inizia così la riflessione di Benjamin Mascolo sulla paternità. "'Tre ore mi hai fatto dormire stanotte. Tre ore' - continuavo a ripetermi in testa. - Ho uno dei concerti più importanti della mia carriera stasera'”.
"La mamma non pervenuta, l’hai tirata matta poverina. È già un miracolo se non è scappata in Messico cambiando identità e passaporto, abbandonandoci al nostro destino. Continuavi a sbadigliare a colazione, mentre provavo a darti quello yogurt di capra che lanciavi da tutte le parti, manco fossi Pollock. E io pensavo 'Adesso sbadigli eh, dopo che non mi hai fatto dormire niente'", racconta Benjamin Mascolo, diventato nel 2025 papà di Athena.
"Poi molto lentamente e con palese difficoltà, ho iniziato a sorriderti. Saranno stati quei due dentini buffi che ti stanno spuntando, saranno stati i versi che fai per imitare i gatti, sarà che mi hai dato un bacino sulla guancia, sarà che quando ti ho passato le maracas hai detto 'gazie'. Non so cosa è stato, ma improvvisamente il pensiero 'stasera ho un concerto' ha cominciato a suonare terribilmente egoista", spiega il cantante, 33 anni.
"Io avrò un concerto, ma tu hai questioni ben più grandi da affrontare, tipo i dentini che ti escono squarciando le gengive, il raffreddore che ti fa russare come uno scaricatore di porto, e la difficoltà di sopravvivere qualche ora senza la mamma. In fin dei conti è meglio salire sul palco con tre ore di sonno e una moglie che ha dormito qualche ora in più, che con otto ore di sonno, ma senza l’uragano Athena nella mia vita. Devo smetterla di volere solo il 'bello' delle cose e imparare ad accettare che anche le cose più belle hanno qualche effetto collaterale. E tu che sei la cosa più bella del mondo, a volte ne approfitti. Furbetta", conclude il cantante, augurando buon primo compleanno alla figlia, nata il 7 ottobre 2025 dal matrimonio con Greta Cuoghi. Ospite a Verissimo, Benjamin Mascolo aveva parlato del desiderio di diventare papà: "Sarebbe un sogno".