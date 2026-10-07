Benjamin Mascolo, la riflessione sulla paternità: "Devo accettare che anche le cose più belle hanno qualche effetto collaterale"

"L’altro giorno mi sono svegliato alle 6:43 con un notevole rancore represso": inizia così la riflessione di Benjamin Mascolo sulla paternità. "'Tre ore mi hai fatto dormire stanotte. Tre ore' - continuavo a ripetermi in testa. - Ho uno dei concerti più importanti della mia carriera stasera'”.

"La mamma non pervenuta, l’hai tirata matta poverina. È già un miracolo se non è scappata in Messico cambiando identità e passaporto, abbandonandoci al nostro destino. Continuavi a sbadigliare a colazione, mentre provavo a darti quello yogurt di capra che lanciavi da tutte le parti, manco fossi Pollock. E io pensavo 'Adesso sbadigli eh, dopo che non mi hai fatto dormire niente'", racconta Benjamin Mascolo, diventato nel 2025 papà di Athena.

"Poi molto lentamente e con palese difficoltà, ho iniziato a sorriderti. Saranno stati quei due dentini buffi che ti stanno spuntando, saranno stati i versi che fai per imitare i gatti, sarà che mi hai dato un bacino sulla guancia, sarà che quando ti ho passato le maracas hai detto 'gazie'. Non so cosa è stato, ma improvvisamente il pensiero 'stasera ho un concerto' ha cominciato a suonare terribilmente egoista", spiega il cantante, 33 anni.