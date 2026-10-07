Risiko - Sfide di potere, anticipazioni: Donald Trump e le guerre di religione

Quattro approfondimenti sulle grandi sfide geostrategiche dell’America : il racconto, che si articola tra New York e Washington DC, ha come filo conduttore il countdown verso il voto per le elezioni di midterm del 3 novembre .

La prima puntata, “Donald Trump e le guerre di religione”, parte dal Medio Oriente e dalla nuova partita del Presidente USA nella regione.

A tre anni dalla strage del 7 ottobre che ha cambiato la storia del Medio Oriente e avuto conseguenze anche sulla politica americana, Federico Rampini ripercorre le origini dell’alleanza tra Stati Uniti e Israele e della rivalità con l’Iran, per capire come si è arrivati al conflitto in corso e quali effetti stia producendo sulla società e sull’economia americana.

A Washington DC, le telecamere della trasmissione entreranno nella Casa Bianca e nella Biblioteca del Congresso, luoghi simbolo del cuore e del potere e della memoria degli Stati Uniti.

A New York si ripercorrerà la storia degli ebrei d’America, dal quartiere ebraico di Williamsburg a Flushing Meadows - dove si trova la vecchia sede dell’Assemblea Generale dell’ONU che decretò la nascita dello Stato di Israele - fino al Memoriale dell’Undici Settembre a Ground Zero.

E ancora, un approfondimento sul fenomeno dell’antisemitismo, con un’intervista al celebre editorialista del New York Times Bret Stephens. Dall’Italia, il confronto con il Rabbino Capo della Comunità Ebraica Romana, Riccardo Di Segni, testimone dell’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982.

Risiko - Sfide di potere è un programma Videonews prodotto da Simona Ercolani (Stand By Me) per RTI-Mediaset.