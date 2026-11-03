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Viola come il mare
SERIE TV03 novembre 2026

Viola come il mare 3, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Viola come il mare 3 andrà in onda mercoledì 4 novembre su Canale 5 e dalla seconda puntata in anteprima su Mediaset Infinity
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Dopo aver visto le prime due stagioni di Viola come il mare, gli spettatori si staranno chiedendo cosa succederà nella prima puntata della terza stagione con protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Diaz.

La prima puntata di Viola come il mare 3 andrà in onda mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5 e, dalla seconda, la serie sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare 3.

Viola come il mare 3, le anticipazioni della prima puntata

Francesca Chillemi (Viola) e Rodrigo Guirao (Max) in una scena di Viola come il mare 3
Francesca Chillemi (Viola) e Rodrigo Guirao (Max) in una scena di Viola come il mare 3

Viola è sempre nella sua Palermo e sempre innamorata. Ha cambiato casa, si è trasferita nel palazzo della fidanzata di Massimo Paternò, Ginevra Attanasio.

Uno scambio di cellulari fa incontrare Viola e Massimo a un matrimonio dove, inaspettatamente, lo sposo viene trovato senza vita e Turi, arrivato sul luogo, capisce che si tratta di omicidio.

Intanto, anche la vita di Viola viene sconvolta: la giornalista scopre dal padre, Leonardo, del legame che ha con Alice.

Viola deve inoltre accettare che il suo vicino sia proprio il nuovo ispettore, Paternò.

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