Viola come il mare 3, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Viola come il mare 3 andrà in onda mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5 e, dalla seconda, la serie sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

Dopo aver visto le prime due stagioni di Viola come il mare , gli spettatori si staranno chiedendo cosa succederà nella prima puntata della terza stagione con protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Diaz .

Viola è sempre nella sua Palermo e sempre innamorata. Ha cambiato casa, si è trasferita nel palazzo della fidanzata di Massimo Paternò, Ginevra Attanasio.

Uno scambio di cellulari fa incontrare Viola e Massimo a un matrimonio dove, inaspettatamente, lo sposo viene trovato senza vita e Turi, arrivato sul luogo, capisce che si tratta di omicidio.

Intanto, anche la vita di Viola viene sconvolta: la giornalista scopre dal padre, Leonardo, del legame che ha con Alice.

Viola deve inoltre accettare che il suo vicino sia proprio il nuovo ispettore, Paternò.

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