Viola come il mare 2, il riassunto e le reazioni alla quarta puntata

Il riassunto del quarto episodio della seconda stagione della serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, andata in onda giovedì 23 maggio

Nella quarta puntata della seconda stagione di Viola come il mare, in onda giovedì 23 maggio in prima serata su Canale 5, una veterinaria uccisa nella sua clinica è al centro delle indagini di Viola e Demir: una ragazza di nome Jessica è stata vista fuggire dalla scena del delitto con un cane.

In redazione, il romanticismo di Raffaele per Maryam si scontra con il cinismo di Tamara. Viola e Demir sono sempre più vicini e devono occuparsi di Joanna, la figlia neonata che Farah ha lasciato al poliziotto prima di allontanarsi dalla città.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della quarta puntata della serie che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

