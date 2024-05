Viola come il mare 2, il primo bacio tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Nella prima puntata della seconda stagione della fiction, in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Canale 5, scatta il bacio tra Lorenzo e Viola, ma nulla è come sembra

Nella prima puntata della seconda stagione di Viola come il mare, in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Canale 5, arriva il primo bacio tra Francesco e Viola.

Viola chiede al nuovo editore di poter tornare a occuparsi di cronaca nera, ottenendo il parere favorevole da parte del suo superiore. Il suo primo caso non tarda ad arrivare: un uomo che lavorava per un call center viene trovato morto in casa sua. Dalle prima indagini, sembra che la vittima sia stata uccisa con dei dolci avvelenati con del cianuro.

Arrivata sul luogo del delitto e dopo aver fatto alcune domande agli inquilini del condominio, Viola incontra Francesco, arrivato anche lui per occuparsi del caso. L'ispettore si allontana insieme a Viola, che, distraendosi per parlare con lui, rischia di essere investita. La prontezza di riflessi di Francesco, però, salva la giornalista dall'incidente e i due si trovano molto vicini, stretti l'uno all'altra.

È proprio allora che scatta il bacio passionale fra i due, un bacio che Viola non riusciva più ad aspettare. Tuttavia, quello che sembrava il coronamento dei sentimenti della ragazza, si rivela essere solo frutto della sua immaginazione.

Per scoprire se arriverà il vero primo bacio tra Viola e Francesco, le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

